Waiblingen Salamander-Sterben am Hörschbach?

Jedenfalls verlieren durch die Trockenheit Amphibien, Kleinkrebse und Insektenlarven wie die von Libellen ihren Lebensraum, sagt Frieder Bayer von der Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND). Das komme „für diesen Bereich einer ökologischen Katastrophe“ gleich. Durch die vielen Freizeitgrundstücke in der Gegend gebe es auf dem Sträßchen doch ein „relativ hohes Verkehrsaufkommen“. Auch Frieder Bayer glaubt, dass das Ausbleiben des Wassers an der langen Trockenheit in diesem und im vergangenen Jahr liegt. Das betreffe den Hörschbach ebenso wie auch andere kleinere Fließgewässer im Unteren Remstal.

Inzwischen haben Stadt und Landratsamt die Situation am Hörschbach noch einmal untersucht. Er speist sich aus Niederschlägen und Retentionsfläche im Einzugsgebiet zwischen Beinstein und Korb. Bei anhaltender Trockenheit fehlt ihm der Nachschub. Um ihn zu stärken, wird nun der öffentliche Brunnen an der Straße „Im Berg“ abgeschaltet. Große Umbauarbeiten werden dafür nicht erforderlich, sagt Fachbereichsleiter Michael Seeger. Ein Schieber wird eingebaut in der Hoffnung, dass in der Folge mehr Wasser im Hörschbach-Bett ankommt. Theoretisch könne sich das Gewässer, das schon in der Vergangenheit in niederschlagsarmen Jahren trocken fiel, regenerieren. Das brauche angesichts des allgemein abgesunkenen Grundwassers mindestens zwei Jahre - und zwar solche mit viel ergiebigen Niederschlägen.