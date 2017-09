Waiblingen Sanierung von Kreisgebäuden auf Sparflamme

Waiblingen. Es gibt viel zu tun. Kreiseigene Gebäude bedürfen der Sanierung. Erledigt wird jedes Jahr nur ein kleiner Teil dessen, was eigentlich nötig wäre. Als nächstes stehen Sanierungen an Fassaden und Brandschutzmaßnahmen an Berufsschulzentren an.

„Sanierungsrückstand abbauen ist wie Schuldentilgung“, sagte Kreisrat Ulrich Lenk (FDP-FW) im Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss. Er sprach der Kreisverwaltung ein „großes Kompliment“ aus in Bezug auf die Sanierung des Schullandheims Mönchhof: Ursprünglich waren 1,4 Millionen für energetische Sanierung eingeplant gewesen. Gekostet hat’s nur 340 000 Euro, und der Kreis hat sein Ziel trotzdem erreicht: Der CO2-Ausstoß reduziert sich um mehr als 80 Prozent, nachdem die Ölheizung durch eine Pelletsheizung ausgetauscht ist.

Klimaschutz-Ziele in weiter Ferne

Sanierungen an kreiseigenen Gebäuden stehen unter dem Vorzeichen „Klimaschutz“. Der Rems-Murr-Kreis hat sich verpflichtet, den CO2-Ausstoß alle fünf Jahre um zehn Prozent zu verringern – „wenngleich die gesteckten Ziele noch in weiter Ferne scheinen“, wie Landrat Richard Sigel im Grußwort zum Immobilien- und Energiebericht einräumt. Ein Dauerthema in Zusammenhang mit kreiseigenen Liegenschaften ist und bleibt: Der Brandschutz.

Digitale Vernetzung an den Schulen vorantreiben

Der Ausschuss gab nun sein Okay für eine Liste von Maßnahmen, die als nächstes anstehen. Vorgesehen ist, nächstes Jahr 3,1 Millionen Euro in den Abbau des Sanierungsrückstaus zu investieren. Fast die Hälfte davon soll in die Sanierung von Fassaden fließen. Am Kreissonderschulzentrum Schorndorf soll eine Heizungsanlage ausgetauscht werden. Im Schwimmbad des Kreissonderschulzentrums Fellbach-Schmiden steht eine Sanierung an.

Im Plan der Rems-Murr-Kreis-Immobilien-Management-GmbH sind unter der Überschrift „schulisch/bauliche Maßnahmen“ weitere Projekte fürs Jahr 2018 aufgelistet: Die Elektrolabore an den Berufsschulzentren Waiblingen und Schorndorf werden umgebaut. Die digitale Vernetzung an den Schulen des Kreises soll zumindest ein wenig vorangetrieben werden. Zudem steht eine Kernsanierung der kreiseigenen Bürogebäude am Alten Postplatz in Waiblingen an. Diese Mammutaufgabe wird den Kreis lange Zeit beschäftigen.

Rückstau allein in Waiblingen bei 10 Millionen Euro

Der Kreis rückt jedes Jahr dem Sanierungsrückstau auf die Pelle – aber nur ein kleines bisschen. Gut drei Millionen Euro sind nicht mehr als der sprichtwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Der Rückstau beläuft sich allein am Berufsschulzentrum Waiblingen laut Immobilien- und Energiebericht auf mehr als zehn Millionen Euro, am Berufsschulzentrum Backnang gar auf mehr als zwölf Millionen Euro. Das Berufsschulzentrum Schorndorf schlägt in der Rückstandsbilanz mit über sechs Millionen zu Buche. Hinzu kommen in Summe weitere Millionen, die für Sanierungen der Liegenschaften des Kreises nötig wären. Dazu zählen die Landratsämter Waiblingen und Backnang, die Christian-Morgenstern-Schule in Waiblingen, die drei Kreissonderschulzentren Schorndorf, Schmiden und Murrhardt und das Schullandheim Mönchhof.