Waiblingen Schäden bei der Obsternte sind enorm

Waiblingen. Die Schäden der Obsternte in diesem Jahr sind enorm. Es gibt häufig bis zu 100 Prozent Ertragsverluste. Am meisten sind Obst-Frühsorten betroffen: Hier ist so gut wie alles erfroren. Gewohnte Mengen an Remstäler Obst sind im Handel nicht zu haben. Preissteigerungen sind zwar nicht programmiert, aber wahrscheinlich. „Der Verbraucher entscheidet, ob ihm regionale Ware mehr wert ist“, sagt die Kreis-Obstbau-Fachberaterin Ursula Coppola.