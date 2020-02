Waiblingen Schilderbrücken über Straßen werden entfernt

in der Nacht zum Donnerstag, 12. März, stadteinwärts;

in der Nacht zum Freitag, 13. März, stadtauswärts.

Die kleine Schilderbrücke über der Jesistraße wird ebenfalls am Donnerstag, 12. März, abgebaut. Von Donnerstag, 19. März, an werden die neue Signaltechnik, Signalgeber und Signalmasten montiert und voraussichtlich am Donnerstag, 26. März, in Betrieb genommen. Anschließend wird das Provisorium abgebaut.

Entfernt sind bereits die Schilderbrücken an den Kreuzungen Alte Bundesstraße/Eisental, Alte Bundesstraße/Stuttgarter Straße sowie Jesistraße/Stuttgarter Straße.