Waiblingen Schlagerfans feiern mit Alena

Sie hatten auch einen guten Grund, um es miteinander ordentlich krachen zu lassen: die Präsentation von Alenas neuer CD mit dem Lied „Im siebten Kleid“. Im kleinen Schwarzen trug die 21-jährige Sängerin, mit bürgerlichem Namen Anna Lena Wiedmann, die fröhliche Ballade um die Seelenqualen bei der Auswahl des richtigen Outfits für das erste Date vor. Geschrieben hatte es kein Geringerer als der in München heimische Willy Klüter. Die Sängerin selbst hatte den jugendlich-frischen Song aus 50 angebotenen Titeln ausgewählt, und dabei ganz offensichtlich eine glückliche Hand bewiesen. Das Publikum im Schlosskeller jedenfalls war begeistert und spendete stürmischen Beifall.

Ein Liedermacher mit nur 14 Jahren

Das Lied ist ab 7. November im Handel und dürfte alle Voraussetzungen mit sich bringen, um den Erfolg von Alenas erster Single „Ein Teil von deinem Herzen“, die aus der Feder des Stuttgarter Allrounders Torsten Bader stammt, noch in den Schatten zu stellen. Und bereits damit ersang sich Alena eine beachtliche Fangemeinde.

Doch nicht nur Alena stieg an diesem Abend auf die Bühne des Schlosskellers. Den Abend eröffnete der ebenfalls vom Winnender Hans Derer betreute 14-jährige Singer-Songwriter Nils Vandeven. Der Finalist bei „Voice Kids“, Gewinner des letztjährigen Sonderpreises beim „Welcome to Europe“ in Rust und Finalist des deutschen Troubadour-Festivals in Stuttgart, brachte mit dem seiner Mutter gewidmeten „Schön, dass es dich gibt“ die Herzen reihenweise zum Schmelzen. Selbstbewusst und routiniert trug er auch seine Titel „Ich mag mich so, wie ich bin“ und „Sternenzelt“ vor. Bei dem im Duett mit Alena vorgetragenen Andrea-Berg-Lied „Einmal Himmel und zurück“ wusste er sich tapfer zu behaupten. Wenn ihm der Stimmbruch nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht, wird sein Traum von einer Bühnenkarriere wohl nicht ungelebt bleiben.