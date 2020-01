Waiblingen Schlange im Silvestermüll entsorgt

Waiblingen.

Claudia Haberer ist nach Silvester Ärger gewohnt. Wenn die Inhaber der Waiblinger Firma Betten Ott am Rande des Ameisenbühls am 2. Januar die Ladentür öffnen, finden sie auf ihrem Parkplatz verstreuten Silvestermüll: die Reste und Abfälle von Neujahrsfeiern wie leere Pappkartons, abgebrannte Raketen und Böller. Allein im vergangenen Jahr haben Mitarbeiter der Firma am 2. Januar drei blaue Müllsäcke mit dem gefüllt, was von der Silvesterfeier auf ihrem Grundstück liegen geblieben ist. Was Haberers dieses Jahr zu sehen bekamen, stellt allerdings einen traurigen Höhepunkt dar.