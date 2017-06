Waiblingen Schmuck im Wert von 17 000 Euro gestohlen

Waiblingen.

Aus der Wohnung einer 88-Jährigen ist am vergangen Freitag (16.6.) Schmuck im Wert von 17 000 Euro gestohlen worden. Die Frau hatte die Terrassentüre ihrer Erdegschosswohnung offen stehen gelassen. Durch sie konnte der Täter unbemerkt in die Wohnung gelangen und eine Schmuckschatulle, sowie den Ehering der Bewohnerin stehlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11 und 16 Uhr am Danziger Platz.