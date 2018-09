Waiblingen Schon wieder Überfall auf eine Tankstelle

Der letzte Tankstellenüberfall im Rems-Murr-Kreis liegt erst kurze Zeit zurück. Am Mittwochabend, 13. Juni, bedrohte ein Mann die Angestellte einer Tankstelle in der Waiblinger Straße in Schorndorf. Er flüchtete mit ein paar Hundert Euro.

Nach wie vor ungeklärt ist der Überfall auf eine Tankstelle im Januar 2017 in Waiblingen. Damals hatten drei maskierte Täter eine Tankstelle in der Mayenner Straße in Waiblingen heimgesucht. Auch sie konnten unerkannt flüchten.

In Tankstellen ist nicht viel zu erholen; meist erbeuten die Täter nicht mehr als einen dreistelligen Betrag. Dennoch riskieren insbesondere junge Männer immer wieder langjährige Haftstrafen wegen Raubüberfalls.