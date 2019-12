Waiblingen/Schorndorf Bahn-Baustelle: Das müssen Sie am Wochenende beachten

Direktbusse nach Waiblingen fahren in Schorndorf (Haltestelle: Grabenstraße, beim Berufschulzentrum) zwischen 6.20 und 9.20 Uhr im Stundentakt ab, zwischen 9.50 und 18.50 Uhr im Halbstundentakt und von 20.20 bis 0.20 Uhr wieder im Stundentakt.

Direktbusse nach Schorndorf fahren in Waiblingen (Bahnhof, Bushaltepunkt 11) zwischen 6.10 und 9.10 Uhr im Stundentakt ab, zwischen 9.40 und 19.40 Uhr im Halbstundentakt und zwischen 20.10 und 0.10 Uhr wieder im Stundentakt.

Was ist mit anderen Haltestellen auf der Strecke?

Am Wochenende fahren zwischen Schorndorf und Waiblingen statt der S-Bahnen Bummelbusse, die auch unterwegs halten.

Bummelbusse nach Waiblingen fahren in Schorndorf zwischen 4.43 und 23.43 Uhr im Halbstundentakt ab und zwischen 0.13 und 4.13 Uhr im Stundentakt.

Bummelbusse nach Schorndorf fahren in Waiblingen zwischen 5.55 und 1.55 Uhr im Halbstundentakt ab und danach bis 4.55 Uhr wieder im Stundentakt.

Die Fahrzeit soll laut Plan etwa 45 Minuten betragen, aber das ist graue Theorie – genau lässt sich diese Bummeltour aufgrund der vielen Zwischenhalte nämlich erfahrungsgemäß nicht kalkulieren. Mit Vorsicht zu genießen sind deshalb die folgenden Prognosen für Unterwegs-Zusteiger:

Ein zu Minute 43 in Schorndorf abfahrender Bummelbus dürfte etwa zur Minute 48 in Weiler (Haltestelle: Rathaus) sein, zur Minute 51 in Winterbach (Haltestelle: Pflegeheim) , zur Minute 59 in Geradstetten (Haltestelle: Ortsmitte), zur Minute 03 in Grunbach (Haltestelle: Bahnhof), zur Minute 11 in Beutelsbach (Haltestelle: Bahnhof), zur Minute 14 in Endersbach Bahnhof, zur Minute 17 in Endersbach Stettener Straße, zur Minute 23 in Rommelshausen (Haltestelle: Bahnhof) und zur Minute 30 in Waiblingen.

Ein zu Minute 55 in Waiblingen abfahrender Bummelbus dürfte etwa zur Minute 00 in Rommelshausen (Haltestelle: Bahnhof) sein, zur Minute 06 in Endersbach Stettener Straße, zur Minute 09 in Endersbach Bahnhof, zur Minute 13 in Beutelsbach (Haltestelle: Bahnhof), zur Minute 19 in Grunbach (Haltestelle: Bahnhof), zur Minute 23 in Geradstetten (Haltestelle: Ortsmitte), zur Minute 29 in Winterbach (Haltestelle: Pflegeheim), zur Minute 32 in Weiler (Haltestelle: Rathaus) und zur Minute 38 in Schorndorf.

Vom Rad bis zum Intercity: Was ist sonst noch zu beachten?

Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

Die Intercitys, die sonst durchs Remstal fahren, werden über die Murrbahn und Schwäbisch Hall umgeleitet.

Der Interregio-Express von Aalen über Stuttgart nach Karlsruhe verkehrt am Wochenende nur zwischen Stuttgart und Karlsruhe.