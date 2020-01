Waiblingen Schüsse im Eisental: 50-köpfige Soko arbeitet mit Hochdruck

Die Polizei vermutet aufgrund des Geschehensablaufs, „dass zwischen Opfer und Tätern möglicherweise eine Vorbeziehung bestand oder sie sich zumindest kannten“. Was aber genau hinter dem Anschlag stecken könnte – private Streitigkeiten? Ein geschäftlicher Zwist? –, ist entweder weiterhin unklar oder jedenfalls keine Information, die zum aktuellen Zeitpunkt öffentlich gemacht werden kann.

Die etwa 50-köpfige Sonderkommission Eisental ermittelt mit Hochdruck: Nachbarschaftsbefragungen, Vernehmungen von Angehörigen oder Bekannten des Opfers, Hintergrundrecherchen, Auswertung von Unterlagen – all das gehört zum Recherche-Repertoire.

Tatort bleibt versiegelt

Die Spurensicherung am Tatort sei mittlerweile „im Prinzip abgeschlossen“, die Spezialtechniker vom Landeskriminalamt sind wieder abgerückt. Die Räumlichkeiten bleiben aber fürs Erste versiegelt, falls sich Nachermittlungsbedarf ergeben sollte.

Es ist davon auszugehen, dass die Beamten in der Werkstatt DNA-Spuren und Fingerabdrücke gefunden haben – diese Feststellung aber ist eine Selbstverständlichkeit: In dem Gebäude waren ja in den vergangenen Wochen unterschiedliche Leute, natürlich haben sie Spuren hinterlassen. Es wird nun darum gehen, harmlose Altspuren von Kunden oder Verwandten zuzuordnen und auszusieben; in der Hoffnung, dass Habhaftes übrig bleibt.

Weiterhin gilt: Leute, denen am Dienstag irgendetwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter 07151 / 9500. Bislang, sagt Biehlmaier, seien „wenige Hinweise“ eingegangen, aber „nichts so Konkretes“, dass der Sprecher von einem Durchbruch reden will.