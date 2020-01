Waiblingen Schüsse im Eisental: Öffentlichkeitsfahndung

Waiblingen.

Nachdem ein 33-Jähriger am vergangenen Dienstag (07.01.) im Waiblinger Eisental durch Schüsse schwer verletzt wurde , hat die Polizei jetzt eine Woche später eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben. Vier Brüder irakischer Abstammung sind dringend tatverdächtig, wobei sich einer von ihnen bereits am Samstag der Polizei stellte . Dieser Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Seine drei Brüder sind weiterhin unbekannten Aufenthalts. Gesucht werden der 29-jährige Ibrahim Al Selo und seine Brüder Leyth (26) und Haymen (23).