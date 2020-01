Waiblingen Schüsse im Eisental: Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr

Das ist passiert

Um 11.40 Uhr wurden der Polizei am Dienstag Schüsse in einer Autowerkstatt in dem Waiblinger Industriegebiet gemeldet. Die einige Minuten danach am Tatort eingetroffenen Beamten fanden einen 33-Jährigen vor, der schwerst verletzt war und blutete. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Nachmittag operiert wurde. Eine sofort eingeleitete Großfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieb ohne Erfolg.

Das haben Zeugen berichtet

Zeugen berichteten am Dienstagnachmittag laut Polizei, dass zum Tatzeitpunkt vier Männer das Gelände der Autowerkstatt verließen und mit einem grauen Kombi davonfuhren. Den ersten Ermittlungen nach dürften diese vier Männer mit der Tat in Verbindung stehen.

Weitere Zeugen berichteten von einem lauten Streit unmittelbar vor den Schüssen. Die Polizei vermutet deshalb, dass zwischen Opfer und Tätern möglicherweise eine Vorbeziehung bestand - oder sie sich zumindest kannten. Aus mehreren Quellen liegen unserer Zeitung belastbare Hinweise vor, dass es sich bei dem Niedergeschossenen um einen Mann mit Migrationshintergrund handle; möglicherweise habe er die deutsche Staatsbürgerschaft, er sei aber libanesischer Herkunft. Ein Polizeisprecher will diese Informationen zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren, erklärt aber auf konkrete Nachfrage: Ein ausländerfeindlicher Hintergrund, ein rassistisches Motiv gelte nach aktuellem Stand als „eher unwahrscheinlich.