Waiblingen Schüsse im Eisental: Tatverdächtige stellen sich

Ein weiterer Bruder hatte sich bereits am Samstag (11.01.) bei der Polizei gestellt . Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion sagte, haben sich alle vier in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) gestellt. Gegen die am Mittwoch festgenommenen Tatverdächtigen liegen Haftbefehle vor. Sie sollen nun spätestens am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Soko Eisental zu den näheren Tatumständen dauern an. Das Opfer befindet sich weiterhin im Krankenhaus und konnte bislang noch nicht vernommen werden. Bis wann der 33-Jährige vernommen werden kann, sei zum jetzt Zeitpunkt noch nicht absehbar, so ein Polizeisprecher. Das Motiv für die Schüsse ist weiterhin unklar; die Ermittler geht aber davon aus, dass sich Opfer und Täter kannten.

