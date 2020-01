Waiblingen Schüsse im Eisental: Tatverdächtiger stellt sich

Waiblingen.

Nachdem ein 33-Jähriger am vergangenen Dienstag im Waiblinger Eisental durch Schüsse schwer verletzt wurde, hat sich einer der vier Tatverdächtigen der Polizei gestellt. Das gaben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen am Montag (13.01.) in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Der Mann hat sich am Samstag im Beisein seines Rechtsanwaltes gestellt. Er wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Eine Aussage verweigerte er. Die Fahndung nach den drei anderen Tatverdächtigen laufe weiter auf Hochtouren, so die Polizei.