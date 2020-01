Waiblingen/Korb Schüsse im Eisental: "Wir wissen nicht, wo die Männer sind"

Gegen die vier gesuchten Iraker sind unterdessen internationale Haftbefehle erlassen worden.

Die Polizei hatte gehofft, die Männer in bestimmten Wohnungen in Korb, Waiblingen oder Stuttgart anzutreffen. Am Freitag rückten Sondereinsatzkräfte aus und durchsuchten diese Wohnungen – allerdings ohne Erfolg. „Wir wissen nicht, wo die Männer sind“, so Polizei-Pressesprecher Rudolf Biehlmaier am Freitagabend. Jedenfalls liegen der Polizei „konkrete Erkenntnisse“ vor, dass die Männer für die Tat verantwortlich sind, wie es am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen hieß.