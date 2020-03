Waiblingen Schwäbische Küche beim Tennisclub

„Wir sind super happy“, sagt Detlef Held über den Wechsel. „Wir haben wieder eine Wahnsinns-Gastro.“ Für Vereine sei ein gutes Restaurant ein Treffpunkt - und so soll’s bei TCW wieder werden. Dafür sorge neben der Qualität der Küche ein Team, das aus „freundlichen und loyalen Menschen“ bestehe. Trotz anspruchsvoller Mitglieder – Tennis spielende Banker und Unternehmer treffen sich zum Mittagstisch – ist er sich sicher: „Da brauchen wir uns nicht zu verstecken.“ 70 Plätze bietet das Restaurant, in der warmen Jahreszeit kommt die Terrasse mit Blick auf die weitläufige, grüne Anlage dazu. Wer jetzt drinnen abends zum Essen gehen will, kann das spontan ohne Reservierung tun. „Noch“, ergänzt Detlef Held, der fest an den Aufschwung der Vereins-Gastronomie glaubt. Auch Ralph Lang, als Pressewart für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig, sieht einen Bedarf in Waiblingen, nachdem das Staufer-Kastell und das Hotel Koch geschlossen haben.

Entsprechend legt der TCW Wert darauf, die schwäbisch-regionale Küche wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen, nachdem die Pächter in den vergangenen 20 Jahren mehr auf Italienisch setzten. Auf internationale Standards wie Pasta, Pizza und Burger brauchen die Besucher nicht zu verzichten – auf der Karte überwiegen sie sogar. Während der schwäbisch geprägte Mittagstisch von Montag bis Freitag täglich wechselt, beschränkt sich die feste Karte auf vier schwäbische Dauerbrenner. Auf das Restaurant-Team kommt viel Arbeit zu: Sieben Tage die Woche wird geöffnet sein. An Turniertagen sogar schon von neun Uhr an. Wohl wissend, dass hohe Arbeitsbelastung ein Hauptgrund dafür ist, warum so viele Restaurants wieder aufgeben, sehen Detlef Held und Dmitrij Galchenko die neue Mannschaft insofern gewappnet, dass zum Kern-Team zwei Köche – eben Dmitrij Galchenko und Chefin Ingrid Bielikova - gehören.