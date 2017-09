Waiblingen/Schwaikheim Milde Strafen nach versuchtem Raub

Zwei junge Männer sind auf dem Nachhauseweg, als sich zwei andere Männer ihnen in den Weg stellen und in der Folge unvermittelt zuschlagen. Sie wollen Geld: 20 Euro lautet die Forderung. Die Opfer können sich gerade noch in eine Bar retten, wo sie Schutz finden, Geld haben sie keines herausgerückt. Die beiden Täter, Erhad P. und Murat C. (Namen geändert, d. Red.) können zwar zunächst fliehen, werden aber bald darauf ausfindig gemacht und festgenommen.

Richter: „Nutzen Sie die Chance, die Ihnen das Gericht gibt!“

Den Jüngeren, mittlerweile 20, hat das Amtsgericht nun nach dem Jugendstrafrecht verurteilt, der Ältere, mittlerweile 23, erhält eine Haftstrafe, ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Dazu kommen Schmerzensgeldzahlungen an die Opfer in Höhe von mehreren Hundert Euro. Insgesamt 450 Euro muss Erhad P. berappen, Murat C. 400 Euro. Richter Martin Luippold mahnte in seinem Schlusswort nachdrücklich, die Bewährungsauflagen zu beachten: „Nutzen Sie die Chance, die Ihnen das Gericht gibt!“

Die beiden Angeklagten waren in der Nacht damals mit großer Brutalität vorgegangen, einer der Angegriffenen erlitt eine Kieferverletzung und eine Augenprellung, der andere trug blaue Flecken davon, das Ohr schmerzte noch lange nach einem Schlag. Erhad P. wurde ein knappes Jahr später noch einmal gewalttätig: In Winnenden verpasste er einem in der Paulinenpflege wohnenden jungen Mann grundlos eine Ohrfeige.

Erhad P. sieht sich "auf einem guten Weg"

Dass Erhad P. und Murat C., beide gepflegt mit kurzen Haaren, Langarmshirts und Jeans im Gericht auftretend, brutal zuschlagen, das würde man als Beobachter im Gericht nicht vermuten. Erhad P. beantwortet die Fragen zu seinem Lebenslauf, zu seiner familiären Situation bereitwillig, ruhig, erzählt, dass sein Vater nach einem Herzinfarkt seit drei Jahren im Koma liege und dass das Verhältnis zu seiner Mutter leider nicht so gut sei. Vor kurzem sei er mit seiner Freundin zusammengezogen, seit einem Jahr sei er in einem Möbelhaus beschäftigt. Er sieht sich „auf einem guten Weg“. Dem Alkohol habe er seit einiger Zeit abgeschworen, nachdem er noch bis vor einem Jahr Whiskey flaschenweise getrunken habe.

Aussicht auf Ausbildung bei Daimler

Auch Murat P. zeigt sich bei seiner Aussage kooperativ. Er arbeite bei Daimler in Hedelfingen, wolle demnächst im gut laufenden Dönerladen seiner Eltern mithelfen. Zudem stehe ein Ausbildungsplatz bei Daimler in Aussicht. Dem Vorwurf von Richter Luippold, dass der Bewährungsverlauf nach einer früheren Verurteilung ja nicht gerade optimal verlaufen sei, entgegnet Murat P. mit den Worten: „Es wird besser.“

Beide Täter entschuldigen sich

Es folgt eine durchaus bewegende Szene im Saal: Die Täter entschuldigen sich bei den beiden Opfern und verbinden das mit einem langen Händedruck. „Es tut mir wirklich leid“, sagt Murat P.

Insbesondere bei der Strafzumessung für ihn, den Älteren, tut sich Richter Martin Luippold aber schwer, hat dieser doch schon zwölf Eintragungen im Strafregister, darunter wegen Diebstählen. „Ich hab’ es nicht auf die Reihe bekommen“, so der 23-Jährige in der vierstündigen Verhandlung dazu.

Gute Prognose für den Älteren

Die Bewährungshelferin gibt Murat P. aber eine gute Prognose: „Er ist zuverlässiger geworden.“ Das Gericht hat diese Einschätzung in seinem Urteil wohl berücksichtigt.