Waiblingen/Schwaikheim Schlag gegen Rauschgiftdealer

Waiblingen/Schwaikheim.

Bereits am 9.1. hat die Kripo Waiblingen vier Männer in einer Unterkunft für Asylbewerber verhaftet. Das Amtsgericht Stuttgart hat gegen die Rauschgiftdealer Haftbefehle und Beschlüsse zur Durchsuchung ihrer Wohnungen erlassen. Betroffen von diesen Maßnahmen war ein Wohnheim in Neustadt sowie eine Gemeinschaftsunterkunft in der Max-Eyth-Straße in Schwaikheim. Die Ermittlungsbehörden hatten in den zurückliegenden Monaten konkrete Erkenntnisse über gambische Asylbewerbern erlangt, die in Rauschgiftgeschäfte verwickelt waren. Insbesondere bestand auch der Verdacht, dass die Drogen hierzu in den Gemeinschaftsunterkünften gebunkert sind.