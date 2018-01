Waiblingen Schwanen-Bühne: Junger Schauspieler mit Solostück

Waiblingen. Auf „Café Babel“ und „Der Berg“ folgt die nächste mutige Theater-Produktion im Schwanen: Aus einer Kiste steigt ein Matrose und will einfach nur fliehen. Wohin? Eine Reise ins Ich beginnt. Mit minimalistischem Bühnenbild und fast null Requisiten entwickelt der junge Schauspieler Danijel Marsanic ein ganzes Solostück.

Am Anfang war nur diese kleine Idee – der Matrose aus der Kiste. Keine vorab fixierte Aussage, kein Monolog, keine Figur als Gegenüber. Nur die schwarze Bühne, die Kiste, das Publikum und das grelle Licht. Das Stück entstand nicht am Schreibtisch, sondern ganz allmählich, über Wochen und Monate beim Proben mit Regisseur Stephan Raab. Geste für Geste, Wort für Wort. Ein verwirrendes Puzzle aus Gedanken und Gefühlen, das Schauspieler und Regisseur Stephan Raab vorsichtig in eine Ordnung brachten. Mit der Zeit bildeten sich Figuren heraus: Mike der Matrose, Bob der Country-Mann, das Über-Ich als vermeintliche Kontrollinstanz und der Amokläufer mit Namen Hass. Alles Annäherungen an denselben sehnsüchtigen Menschen, der tiefer dringen und sein authentisches Selbst finden möchte. Wie viel von Danijel Marsanic darin steckt? „100 Prozent.“

Themen einer ganzen Generation

Doch der 26-Jährige ist überzeugt, dass die Fragen, an denen er sich abarbeitet mit seiner Trauer, seiner Panik und Verzweiflung, seine ganze Generation betreffen. Entsprechend spricht der Regisseur und Dramaturg von einem „Psychogramm eines jungen Mannes in der heutigen Gesellschaft“ und sieht darin alte Mythen zitiert wie den des Sisyphos, der wieder und wieder den Stein auf den Hügel rollt, um ihn dann doch wieder hinabstürzen zu sehen. Mit dieser Sinnlosigkeit des Daseins und aller Mühen, der Albert Camus den heldenhaften Akt der Revolte gegen das Absurde entgegenhielt, kämpft auch der Matrose. In ihrer Schlichtheit erinnert das Bühnenbild an das absurde Theater. Und mit Platons Höhlengleichnis fragt er, ohne es zu erwähnen, nach dem Verhältnis von Realität und Fiktion.

Für Danijel Marsanic waren die Proben für das Stück, das am Freitag Premiere hat, eine Selbsterfahrung unter Schmerzen und Freuden, ein Tauchgang mit unbekanntem Ziel und staunenswerten Erkenntnissen. Als gelernter Schauspieler ist der Stuttgarter gewohnt, in Rollen zu schlüpfen und mit anderen Akteuren in Wechselwirkung zu stehen. Doch in den Rollen fühlte er sich stets fremd. Etwas Eigenes drängte nach außen – wie ein „Kloß im Hals“, der alles zuschnürte. Beim Improvisieren und Proben kam er Stück für Stück zum Vorschein. Mit jeder entwickelten Szene fügte sich das Puzzle des verstreuten Ichs zusammen. Aus einer Art Schauspiel-Therapie wird unter den ordnenden Händen und Augen des erfahrenen Regisseurs ein Kunstwerk.

"Mich interessiert der einzelne Mensch"

Gesucht wird Echtheit, Authentizität, der Wesenskern des Ichs. Ob es ihn überhaupt gibt? „Mich interessiert der einzelne Mensch, das ist das Purste“, sagt Danijel Marsanic mit festem Blick und sanftem Feuer, „Rollen sind immer nur Abweichungen – man spürt den Unterschied.“ Der Eigenanteil liege unter den gesellschaftlich erwarteten Rollen in Familie oder Beruf verschüttet. Stephan Raab versteht die Probenarbeit als Prozess der „Entschüttung“, bei der Unbewusstes bildhaft, sichtbar und verstehbar wird – als Bühnenstück. „Das ist die schöpferische Kraft des Selbst, an die ich sehr stark glaube.“

Als Schauspieler sei Marsanic stark darin, Szenen zu entwickeln, mit einigen Anregungen von außen aus sich selbst zu erzeugen. Und sogar „Prinzipien“ zu spielen: Nicht jedem fällt etwas ein, wenn der Regisseur verlangt: „Spiel mal den Menschen.“ Nicht einen bestimmten, sondern das, was den Menschen ausmacht. „Danijel kann daraus was machen.“ Stückentwicklung, die Theater-Produktion quasi aus dem Nichts, erscheint dem 40-jährigen Österreicher als das Reizvollste am Schauspiel. Ähnlich hat es im Schwanen schon, freilich im Ensemble-Format, bei den Stücken „Café Babel“ und „Der Berg“ funktioniert. „Café Babel“-Macherin Ismene Schell von der Freien Bühne Stuttgart war es denn auch, die den produktiven Kontakt zwischen Danijel Marsanic und Stephan Raab knüpfte.