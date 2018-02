Waiblingen Frau stirbt nach Unfall auf B 14

Waiblingen/Sulzbach.

Die Frau, die am Sonntagnachmittag auf der B14 wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihren Wagen verloren hat, ist am späten Nachmittag gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass die 62-Jährige nicht an den Folgen des Unfalls auf der B 14 gestorben ist. Ihr Tod habe vermutlich eine „rein medizinische Ursache“.