Waiblingen.

Gegen 12.30 an diesem Sonntag (20.8.) ist es in Waiblingen-Neustadt zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt worden sind. Offenbar ist eine Auto-Fahrerin alleinbeteiligt, möglicherweise aufgrund eines riskanten Überholmanövers auf der Neustädter Hauptstraße mit einem Rad an einer Verkehrsinsel hängengeblieben und deshalb in die Leitplanke geraten. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr am Ende noch eine Laterne um. Sie und drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Entsprechende Zeugenaussagen über den Unfallhergang hat die Polizei noch nicht bestätigt, sind also nur als vorläufig zu betrachten!