Waiblingen Schüsse im Eisental: 33-Jähriger schwer verletzt

Waiblingen.

Im Eisental hat es am Dienstagmittag (07.01.) einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Gegen 11.40 Uhr hatten Anwohner Schüsse gemeldet. Ein 33-Jähriger wurde mit einer Schussverletzung aufgefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gaben. Aktuell wird von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen, so die Polizei vor Ort. Es sei zu einer "Schussabgabe" gekommen. Zu den Tätern oder dem Täter liegen derzeit noch keine Hinweise vor. Sie seien auf der Flucht. Eine Gefahr für die Bevölkerung gehe jedoch nicht aus.