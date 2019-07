Waiblingen Selbstversuch: Wie gefährlich sind E-Scooter?

Keine Frage, der rote Metz-„Mover“ ist ein Blickfang. Fast überall, wo ich diese Woche mit ihm aufkreuze, entwickelt sich ein Gespräch: Wie schnell fährt er? Was wiegt er? Wo darf man damit fahren? Und jedes Mal, wenn ich von einem Termin zurück in die Redaktion komme, mustern mich meine Kollegen sorgenvoll: „Na, sind noch alle Knochen heil?“. So viel vorneweg: Zu Stürzen oder Unfällen kam es nicht. Aber wirklich sicher fühle ich mich auf dem Gefährt nur, wenn keine Autos in der Nähe sind. Dazu später mehr. Andreas Becker, Vorsitzender des Motorsportclubs Waiblingen, Pionier in Sachen Elektromobilität und Inhaber eines Fuhrparks für Transporte, Messen und Events, hat uns den Flitzer zum Testen zur Verfügung gestellt.

Spaßfaktor: Schleifen drehen macht richtig Laune

Was den Fahrspaß anbelangt, hat der E-Scooter eine Bestnote verdient. Schleifen fahren auf der freien Fläche des Hess-Areals, rasch aus einer Kurve heraus beschleunigen, wie es nur ein Elektromotor kann – das macht richtig Laune. Mit jeder Minute wächst auch mein Mut, mich in Kurven leicht zur Seite zu legen. Für die Bedienung gibt es nur ein Wort: kinderleicht. Erlaubt ist er zwar erst ab 14, aber wer irgendwann in seinem Leben einmal Tretroller gefahren ist, wird mit der Elektro-Variante keine Mühe haben. Kurz anschubsen, bis er sechs Stundenkilometer erreicht, dann legt der Motor auf Fingerdruck los. Auf ebener Strecke erreicht der Mover Tempo 20. Bergab wird er allerdings schneller und schneller. Bremsen lässt er sich wie ein Fahrrad über Handzüge am Lenker. Die Scheibenbremsen kann man in ihrer Wirkung supereinfach dosieren.