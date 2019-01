Waiblingen Sexuelle Belästigung im Solarium?

Waiblingen / Weinstadt. Wegen sexueller Belästigung und Nötigung hat ein 32-jähriger Weinstädter am Montag in Waiblingen vor Gericht gestanden. Ihm wurde zur Last gelegt, im Mai vergangenen Jahres eine Mitarbeiterin eines Fitnessstudios in Fellbach begrapscht, in die Kabine eines Solariums geschubst und dort bedrängt zu haben. Das Verfahren wurde schließlich eingestellt.