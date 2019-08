Waiblingen Sind Burkinis im Waiblinger Freibad erlaubt?

Ein Burkini ist in der Regel wie ein Neoprenanzug. Er ist lang und verdeckt alle Körperteile. Allerdings wird der muslimische Badeanzug für Frauen meist so geschnitten, dass die weiblichen Konturen kaschiert werden. Er besteht wie herkömmliche Bademode aus einem elastischen, fürs Baden geeigneten Stoff. In der Regel handelt es sich um Zweiteiler – bestehend aus Ober- und Unterteil. Mal ist das Oberteil knielang, wie eine längere Tunika, oder fersenlang. Darunter gehört eine lange, etwas locker anliegende Badehose. Dazu wird eine Kopfbedeckung aus demselben Stoff getragen. Schließlich sind bei der Burkini-Trägerin nur das Gesicht, die Hände und die Füße zu sehen.

Die entscheidende Rolle spiele das Material

Zum Problem hat im Backnanger Freibad nicht der Burkini an sich, sondern der Gesichtsschleier geführt. Einen komplett verschleierten Badegast hatte das Waiblinger Freibad bis jetzt nicht, sagt der Schwimmmeister Lars Thies. Das Freibad werde durchaus von Damen in Burkinis besucht - aber auch das halte sich in Grenzen. Dass eine Vollverschleierung im Freibad etwas Aufsehenerregendes ist, kann Lars Thies nachvollziehen. Bereits bei Burka-Trägerinnen werde das Personal manchmal darauf angesprochen.

„Ist das denn erlaubt?“, lautet des Öfteren die Frage anderer Badegäste, sagt Michael Keppler, stellvertretender Schwimmmeister. Ja, es ist erlaubt: Denn die entscheidende Rolle spiele das Material des Stoffes, sagt Lars Thies. „Ich mache das vom Stoff abhängig.“ Es muss fürs Wasser geeignet sein. Ein Burkini-Verbot findet er nicht zeitgemäß. Der Bademeister betont, dass mittlerweile auch namhafte Marken das muslimische Badeoutfit in ihr Sortiment aufgenommen haben. Für diejenigen, die den Burkini nicht als typische Badebekleidung sehen, sagt er: „Ein Neopren-Anzug ist auch nicht die typische Badebekleidung, ist aber bei uns gestattet.“