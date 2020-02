Waiblingen Sind Frauenparkplätze noch zeitgemäß?

In Waiblingen sind in der Marktgarage und den Garagen am Alten Postplatz und beim Bürgerzentrum insgesamt 79 Frauenparkplätze ausgewiesen. Weitere Frauenparkplätze gibt es auf den P+R-Parkplätzen und auf dem Galerie-Parkplatz. Warum gibt es diese Frauenparkplätze? Finden Sie sie noch zeitgemäß?

Nach der baden-württembergischen Garagenverordnung sind für Großgaragen mindestens zehn Prozent der Stellplätze als Frauenparkplätze auszuweisen. Die Diskussion zur Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls führte unter anderem zur Einrichtung von Frauenparkplätzen. Ich halte sie nach wie vor für zeitgemäß, weil sie die gefühlte Sicherheit erhöhen.