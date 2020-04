Waiblingen So trifft die Corona-Krise die Autohäuser

In den vergangenen Wochen wurden Kunden an Stehtischen empfangen. Jetzt geht das wieder am Schreibtisch. Wie in vielen Supermärkten trennt eine Plexiglasscheibe den Kunden vom Verkäufer. Interessiert sich jemand für ein bestimmtes Auto, schließt der Verkäufer dieses auf. Lenker und Sitze sind mit Einmalschonbezügen ausgestattet. Doch momentan kommen ohnehin noch nicht viele. „Man merkt schon, dass es sehr ruhig geworden ist“, sagt Singer. Aber seit dem Wochenende häufen sich die Anfragen, berichtet der Verkäufer: „Wir sind optimistisch.“

"Wir kriegen ‘ne dicke Delle"

Marcus Stein, Geschäftsführer der Autohaus Staiger GmbH, sieht die Corona-Krise als klaren Einschnitt für die Automobilbranche: „Wir werden wirtschaftlich nicht untergehen, aber wir kriegen ‘ne dicke Delle.“ Auch in seinem Unternehmen, das aus acht Filialen in und um Stuttgart besteht, eine davon in Waiblingen, gebe es einen klaren Verkaufsrückgang. Aber: „Wir sind wirtschaftlich absolut stabil.“

Jeden Tag bewerte die Geschäftsführung die Lage neu. „Wir fliegen auf Sicht“, sagt Stein. „Es ist gerade so viel Personal vor Ort wie nötig, so viele wie möglich sind in Kurzarbeit.“ Seinen Mitarbeitern gegenüber nenne er die Situation immer „spooky“, also gespenstisch.

Starke Verunsicherung bei den Kunden

Der Service in den Werkstätten sei trotz der Schließung des Verkaufs gefragt gewesen, aber weniger als sonst. Im Gegensatz dazu seien Internetanfragen in die Höhe geschossen. Die Mehrzahl davon seien allerdings Anfragen ohne echte Kaufabsicht gewesen, sagt Stein. Bei den Kunden herrsche eine starke Verunsicherung. „Das Kaufinteresse ist da, aber Kaufentscheidungen werden verschoben.“ Die Kunden wollen beispielsweise keine neuen Leasing-Verträge abschließen, sagt Stein. Lieber verlängern sie ihre alten.

„Im gewerblichen Bereich hatten wir zum Teil eine stark erhöhte Nachfrage“, berichtet Marcus Stein. So wurden zum Beispiel im Landschafts- und Gartenbau mehr Fahrzeuge benötigt. „Aber Handwerker, die ins Haus reinmüssen, hatten zu klagen“, sagt Stein. Bei Fliesenlegern zum Beispiel sei die Nachfrage gesunken.

Eine Kaufprämie auf Neufahrzeuge, wie sie einige Autobauer fordern, hält Stein für sinnvoll, aber nur, wenn sie wirklich hoch ist. „Damit kriegt man den Markt sicherlich ein Stück weit angeschoben“, so Stein.

Neue Herausforderung: Angst

Für unbedingt notwendig hält Philip Zeisler, Geschäftsführer von Autohaus Zeisler, die Prämie. Die Nachfrage im Verkauf sei komplett eingebrochen, berichtet er. Der Service-Betrieb habe in der Zeit wichtige Umsätze generiert. „So konnten wir bisher, dank Kurzarbeit und vielen Einsparungen, den Betrieb aufrechterhalten“, sagt Zeisler. „Die Zeit war mit großer Ungewissheit und Einschränkungen verbunden. Bei manchen sogar mit Angst. Angst vor Ansteckung, Angst vor der Kurzarbeit und dem Verlust der Existenz.“ Das habe Zeisler als Arbeitgeber vor neue Herausforderungen gestellt.

Auch Angela Wallisch, Geschäftsführerin von Autohaus Wallisch, kennt das Gefühl. „Egal, was man tut, die Angst, zu erkranken, sitzt mir im Nacken. Vor allem die immense Verantwortung, das Virus weiterzutragen, was eventuell Schwächere treffen könnte“, sagt sie.

Aus wirtschaftlicher Sicht sei sie froh, dass ihr Autohaus nun wieder vollständig öffnen konnte – „aus gesundheitlicher Sicht aber nicht“. Die Lockerungen hätten ihrer Meinung nach zwei bis drei Wochen später starten können. „Mein Gesundheitsbewusstsein überwiegt hier.“