Waiblingen So wird der Kita-Notstand überbrückt

Praktisch gleichzeitig mit Inbetriebnahme der Montessori-Kinderwelten im Beinsteiner Gewerbegebiet vor fünf Jahren hat der Träger an seinem Standort Ameisenbühl eine altersgemischte Gruppe geschlossen. Wegen der hohen Nachfrage wird sie als Kindergarten-Gruppe reaktiviert und soll bis spätestens zum neuen Kindergartenjahr bereit sein.

Auch die Ortschaften sind vom Platzmangel betroffen

Wie sieht’s in den Ortschaften aus? In Hohenacker besteht Bedarf an einer zusätzlichen Kindergarten-Gruppe. Dafür werden in der Einrichtung „Kirchäcker“ Kleinkinder-Plätze in solche für Kinder ab drei Jahren umgewandelt. Nach Stand der Anmeldungen reichen damit die Plätze für die Kinder aus der Ortschaft, aus den anderen Ortschaften können jedoch keine aufgenommen werden. In Beinstein bekommt jedes angemeldete Kind einen Platz – dank Umwandlung von Kleinkind- in Kindergartenplätze. Auch in Hegnach wurden schon U3-Plätze umgewandelt. Der Kindergarten St. Christophorus plant einen Anbau, um das Angebot auszuweiten und könnte im Frühjahr fertig sein. In Neustadt befindet sich ein Anbau des Waldorf-Kindergartens in Planung. Da nicht für alle Kinder im Ort Platz vorhanden ist, müssen einige in die Provisorien der Kernstadt ausweichen.

Im Anbau der Bittenfelder Schillerschule wird Ende des Jahres eine zweigruppige Kita fertig. Für neun Kinder unter drei Jahren richtet der Tageselternverein einen neuen „Tiger“ (Kindertagespflege in geeigneten Räumen) ein. Im Neubaugebiet Berg-Bürg stehen Flächen zur Verfügung, auf denen der bestehende Kindergarten erweitert werden kann.