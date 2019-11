Waiblingen Sorgen um das Altstadtfest

Was gab es nicht schon Versuche, das Altstadtfest zu beleben. Vor rund zehn Jahren entwickelte eine „Zukunftswerkstatt“ Pläne, die schon längst wieder vergessen sind. Nicht ganz so lange ist’s her, da machten sich die Pfadfinder für eine Trennung von Altstadtfest und mittelalterlichem Staufer-Spektakel stark. Eine Umfrage des Ludwigsburger Marktforschungsinstituts GMA ergab dann allerdings, dass fast drei Viertel der Besucher beide Feste lieber in der bewährten Kombination genießen.

Triste Diagnose

Zunächst klingt die Diagnose der Waiblinger CDU reichlich trist: Seit 45 Jahren sei das Waiblinger Altstadtfest eine Institution und für viele – heutige und frühere – Waiblinger ein fester Termin im Kalender. In den vergangenen Jahren habe sich jedoch die Anzahl der am Fest teilnehmenden Vereine deutlich reduziert. Früher beliebte Treffpunkte seien verwaist, die Lücken zwischen den Ständen würden von Jahr zu Jahr größer. Infolge dessen habe in den vergangenen Jahren auch die Besucheranzahl spürbar abgenommen. Was ältere Semester bestätigen: Früher herrschte an neuralgischen Punkten „Drucketse“ – also kaum ein Durchkommen. Das war zuletzt nicht mehr der Fall. Ersatzlos verschwunden sind einst beliebte Altstadtfest-Spielflächen wie die Neue Gasse, wo Amnesty International Bands rocken ließ.

Um dem Abwärtstrend rechtzeitig entgegenzuwirken, fordert Michael Stumpp namens der CDU-Fraktion, das Altstadtfest fit für die Zukunft zu machen und die Festkonzeption professionell zu überarbeiten. Vorgeschlagen wird von den Christdemokraten, möglichst die städtische Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketings-GmbH WTM einzubinden.