Waiblingen Sperrung wegen Baugebiet Klinik-Areal

Aktuell laufen auf dem Baugebiet selbst die klassischen Erschließungsarbeiten für Wasser und Abwasser, Strom und Telekommunikation. Von nächster Woche an greifen die Arbeiten auf die stark frequentierte Winnender Straße über, die zur Verlegung der neuen Leitungen auf der am Klinikareal verlaufenden Seite aufgerissen wird. Die zu verlegenden Rohre haben einen Durchmesser von 1,20 Meter. Am 1. September starten außerdem die Erschließung für die Fernwärme-Versorgung durch die Stadtwerke, allerdings erfolgt der Anschluss dafür auf der anderen Seite des Areals, wo sich das Notariat befindet. Bisher läuft auf der Großbaustelle alles nach Plan bei den Arbeiten, die vor einem Monat begonnen haben, sagt Projektleiter Michael Bolesch von der Kreisbaugesellschaft: „Die Zeitschienen stimmen.“

Umwege für Bewohner der Korber Höhe und des Galgenbergs

An der Winnender Straße wird zwischen dem Bereich Korber Höhe (Stauferstraße) und dem Kreisverkehr Winnender Straße/Korber Straße (Schäferkreisel) eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Eine Umleitung wird über die Korber Straße ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Winnenden kommen und in die Waiblinger Innenstadt möchten, werden gebeten, statt über den B 14-Anschluss Waiblingen-Nord und die Korber Straße zu fahren, einfach die Anschlussstelle Waiblingen-Mitte zu nutzen. Stadtauswärts ist die Winnender Straße trotz der Bauarbeiten ganz normal befahrbar.

Besonders Bewohner der Korber Höhe und des Galgenbergs müssen sich also, je nach Fahrtziel, auf größere Umwege einstellen. Die Auswirkungen werden ebenso im Individualverkehr wie im Busverkehr spürbar sein. „Auf der Umleitungsstrecke wird es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und Rückstaus kommen“, kündigt das Omnibusunternehmen OVR an. Die Haltestelle “Winnender Straße” kann während der Bauarbeiten stadteinwärts nicht angefahren werden. Auch auf den Linien 202, 204, 207, 209 und 210 werden Verspätungen die Folge sein. Busnutzer sollten ihre Fahrten entsprechend planen. Sollten sich während einzelner Bauphasen Änderungen der Busfahrpläne ergeben, will OVR entsprechende Informationen an den betroffenen Haltestellen aushängen.

Wo bis 2015 das Waiblinger Krankenhaus stand, entstehen 200 Wohnungen sowie eine viergruppige Kindertagesstätte. Bis allerdings der eigentliche Hochbau beginnt, wird es Frühjahr 2019 werden. Nach Kenntnis von Projektleiter Michael Bolesch hat bislang ein Bauträger sein Baugesuch eingereicht. Die Kreisbau will nächste oder übernächste Woche nachlegen.