Waiblingen Spitzenkoch verlässt Restaurant Mille Miglia

Manfred Lorinser, der Seniorchef des Autohauses, sieht das naturgemäß anders. Mit der ausgefallenen Kühlung habe Bergmanns Scheitern nichts zu tun, glaubt er und verweist darauf, dass das Restaurant von Anfang an schlecht gelaufen sei. „Woanders ist voll, da muss man froh sein, wenn man einen Platz bekommt“, sagt Lorinser. Anders als früher sei das Mille Miglia unter Bergmann samstagabends und an Feiertagen immer geschlossen gewesen. Auch die Werbung empfindet Lorinser als ausreichend - zumal vor dem Autohaus ein großer Anhänger mit einer Werbeaufschrift gestanden und man mit jeder Rechnung im Autohaus für das Restaurant geworben habe. Was Lorinser und Bergmann eint: Beide sind froh, dass der Pachtvertrag in Kürze endet. Und das Ende gütlich über die Bühne geht.

An Weihnachten zum letzten Mal geöffnet

Während Lorinser bereits einen neuen Betreiber sucht, steht Björn Bergmann die letzten Tage in der Küche des Mille Miglia und bereitet parallel dazu seinen Ausstieg vor. Am 24. Dezember ist zum letzten Mal geöffnet, dann ist Schluss. Zwei Stellen habe er in Aussicht, beides aber keine Jobs in Restaurants. „Ich gehe in Anstellung, das Erlebnis Waiblingen war zu teuer“, sagt er reichlich desillusioniert. „Es ist eine herbe Enttäuschung.“ Zunächst will er nicht mehr am Herd stehen, nur noch nebenberuflich die eine oder andere Veranstaltung übernehmen. Ganz will der Koch, den bereits der Guide Michelin empfahl, das Kochen aber nicht lassen: „Ich bin ja nicht Koch geworden, um das Kochen aufzugeben“, sagt er mit einem schiefen Lächeln. Und: „Dieser Schritt fällt mir nicht leicht.“

Koch mit Erfahrung

Björn Bergmann wollte immer Koch werden. Nach der zwölften Klasse verließ er noch vor dem Abi das Schorndorfer Max-Planck-Gymnasium. Zuvor hatte er im „Lamm“ in Hebsack ein Praktikum gemacht, zu dem ihn sein Vater verdonnert hatte, um dem kochbegeisterten Jungen die Flausen auszutreiben. Der Versuch misslang – aufs Praktikum folgte im „Lamm“ eine Ausbildung zum Koch und zum Hotelfachmann.

Während seiner Wanderjahre lernte Bergmann die Küchen der Sterneköche Franz Feckl in Ehingen und Bernhard Diers in den Zirbelstuben kennen. Er gründete mit 25 ein Cateringunternehmen, war Souschef bei Bachofer in Waiblingen. Zudem arbeitete der leidenschaftliche Motorradfahrer als freischaffender Koch an Rennstrecken für Mercedes, die Formel 1 oder Ducati.

Während der Remstal-Gartenschau trat er beim Kochduell der Städte zusammen mit Oberbürgermeister Andreas Hesky für Waiblingen an. In Waiblingen habe er sich angenommen gefühlt, sagt er. „Aber ich bin froh, wenn es vorbei ist.“