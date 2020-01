Waiblingen Stadtwerke warnen vor Betrügern

Ziel der ungebetenen Besucher war es laut der Stadtwerke, Verträge für die Strom- oder Gaslieferung mit einem anderen Versorger abzuschließen. Entsprechende Vertragsformulare eines Unternehmens mit Sitz in Berlin hätten die Vertreter bereits dabei gehabt. Schon im Juli hatten die Stadtwerke vor solchen Vertragsabschlüssen an der Haustür gewarnt. Im April hatte es außerdem bereits ähnliche Vorfälle in Weinstadt gegeben. Auch hier hatten die Stadtwerke vor falschen Mitarbeitern gewarnt.

Die Stadtwerke Waiblingen nehmen nach eigenen Angaben keine Vertragsabschlüsse an der Haustür vor. Sie empfehlen, sich den Firmenausweis zeigen zu lassen oder sich telefonisch bei den Stadtwerken über den Vorgang zu erkundigen. Ein Warnsignal sei beispielsweise die Frage nach persönlichen Daten, der letzten Rechnung oder der Zählernummer. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen“, so der Rat der Stadtwerke an die Kunden.