Waiblingen Städtische Wohnungen: Drei bis fünf Jahre Wartezeit

Flüchtlingsunterbringung keine Aufgabe der Wohnungsvermittler

In der Vergangenheit viel diskutiert wurde das Problem, dass Menschen in einer öffentlich geförderten Wohnung leben, mit den Jahren aber der Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein entfallen ist – etwa durch ein gestiegenes Einkommen. Sie dürfen in der Wohnung bleiben, kündigen kann die Stadt nicht. Allerdings müssen sie marktübliche Mieten bezahlen. Die Förderung durch die L-Bank entfällt dann. Dazu wird regelmäßig geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Förderung noch bestehen.

Die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen gehört nicht zu den Aufgaben der städtischen Wohnungsvermittlung. Dazu dient in Waiblingen vor allem die ehemalige Sammelunterkunft des Rems-Murr-Kreises im Marienheim am Kätzenbach. Außerdem wurde von privat ein Gebäude in der Max-Eyth-Straße angemietet, vom Landkreis einige Plätze in einem Container am Inneren Weidach.