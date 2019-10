Waiblingen Stau-Ärger wegen Vollsperrung zwischen Eisental und Beinstein

Die Landesstraße zwischen dem Eisental-Kreisel und der Einmündung nach Beinstein bleibt wegen der Sanierung der Fahrbahn noch bis 31. Oktober gesperrt. Die Arbeiten laufen nach Plan, aber Auswirkungen sind spürbar – vor allem für die Beinsteiner. Mehr Verkehr als gewohnt sucht sich den Weg durch die Ortsdurchfahrt Endersbacher Straße / Waiblinger Straße. Bis zu einer halben Stunde konnte die „Fahrt“ von Beinstein nach Waiblingen dauern.

Parkverbot nicht eingehalten

Damit er etwas flüssiger läuft, gilt an den Straßenrändern seit Montagmorgen Parkverbot – aber nicht alle halten sich daran. Laut einer Augenzeugin wurden Autos auch schon abgeschleppt. Hinzu kommt nach Auskunft einer Sprecherin des Landratsamts, dass die Beschilderung zunächst unvollständig war. Wer die Ortsdurchfahrt kennt, der weiß, wie oft wegen des „ruhenden Verkehrs“ nur eine Fahrbahn frei ist. Autofahrer in Beinstein arbeiten sich schon unter normalen Bedingungen von Lücke zu Lücke.

Von einem „Schildbürgerstreich“ war unter anderem auf der Facebook-Seite des Zeitungsverlags zu lesen: Die Ampel an der T-Kreuzung bei Beinstein blieb am Montag wacker in Betrieb, als ob nichts wäre. Das heißt, Autofahrer mussten vor dem Rotsignal den „Verkehr“ aus Richtung Waiblingen abwarten, obwohl dort gesperrt ist und sich außer Baumaschinen nichts bewegt. „Folge: Rückstau bis in den Ortskern von Beinstein. Von unnötiger Luftverpestung ganz zu schweigen“, heißt es in einem Kommentar. „Veranlasst“ hat den Betrieb der Ampel freilich keiner, vielmehr wurde ganz offenbar vergessen, sie abzuschalten. Was dann am Dienstag nachgeholt wurde.