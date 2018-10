Waiblingen Stau nach Unfall am Teiler B14/B29

Waiblingen.

Am Teiler B14/B29 hat es am frühen Montagabend (01.10.), gegen 16.45 Uhr, in Fahrtrichtung Backnang einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gegeben. Laut Polizeiführer vom Dienst musste eine Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten, die Fahrer von zwei folgenden Fahrzeugen erkannten dies zu spät oder waren möglicherweise zu eng aufgefahren. Es kam jeweils zum Auffahr-Zusammenstoß. Eine Insassin des zweiten Autos wurde dabei leicht verletzt.