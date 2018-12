Waiblingen Stihl baut eigene Akku-Fertigung in Hohenacker auf

Waiblingen.

Die Stihl Unternehmensgruppe baut eine eigene Akku-Fertigung auf. Das gab Stihl am Montag (17.12.) in einer Pressemitteilung bekannt. In der neuen Fertigung in Hohenacker sollen rückentragbare Akkus für Geräte in der Forst- und Landwirtschaft produziert werden.