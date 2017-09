Waiblingen Galerie Stihl: Neue Ausstellung von Christoph Niemann

Christoph Niemann ist in der Stadt. Endlich wieder. Geboren ist er in Waiblingen, im Krankenhaus dort. Seine Mutter hat Remstäler Wurzeln, aufgewachsen ist er in Ludwigsburg. Es ist ein relativ spätes Heimkommen, wenn auch umso triumphaler jetzt in die Galerie Stihl Waiblingen. Vor vier Jahren zeigte ihn die Galerie in Backnang. Deren Leiter Martin Schick zeigte sich damals nicht wenig stolz, ihn zuerst ins Murrtal geholt zu haben.

Namen sind Nachrichten

Namen sind nun mal auch in dem Fall Nachrichten. Und so müssen an dieser Stelle ein paar Referenzen kommen, um ermessen zu können, was dem Niemann'schen Erscheinen in Waiblingen vorausgeht. Da gibt es die Standarderwähnungen. In seiner New Yorker Zeit hat er für Zeitschriften gearbeitet, die als Leib- und Magenblätter der Ostküsten-Avantgarde zu gelten haben. Etwa für The New Yorker, das Blatt der Intellektuellen der USA schlechthin. Ein Dutzend Titelseiten sind aus seiner Feder. Dann für The New York Times Magazine. Oder für Wired, oder American Illustration. Und als die Familie, inzwischen wuselten zwei kleine Kinder um die Beine des Heimarbeiters Niemann, zurück nach Deutschland ging, 2008 war’s, nach Berlin, lief es hier gerade so weiter. Zeit-Abonnenten kennen seine Arbeiten von Titelblättern und ganzen Strecken im Magazin.

So weit.

Mit pietistischer Arbeitshaltung

Dann freilich sehen wir, in der Waiblinger Ausstellung, eine gar nicht so große Arbeit. In ihr steckt der ganze Schalk dieses Mannes, der von sich sagt, er könne eigentlich gar nicht mit einer Humorbegabung auf die Welt gekommen sein. Weil seine Arbeitshaltung, so wie er sich jeden Tag vor das leere Blatt zwingt, ihm dermaßen pietistisch dünkt.

Inzwischen ist der Niemann'sche Tiefgründler-Humor längst schon im Bundespräsidialamt angekommen. So sehen wir in der Waiblinger Ausstellung ein Staatsgeschenk. Übergeben hat es 2013 Joachim Gauck an Barack Obama. Es zeigt die mit wenigen Strichen angefertigte Variation eines typischen Fadenspiels, das Mädchen so gern anstellen mit einem langen Bindfaden zwischen den Fingern. Niemann lässt zwischen zwei Händen die Brooklyn Bridge entstehen. Der Titel, den Niemann dem Blatt gegeben hat: „Diplomatie: Für Barack Obama mit großer Bewunderung“.

Mehr als ein Humorist mit Zeichenstift

Das klingt jetzt so, als ob sich hier ein Humorist mit dem Zeichenstift die satirische Schärfe weggeätzt hat. Er im Begriff ist, Kunst staatstragend zu machen. Keine Angst, gleich daneben sehen wir, wiederum in genialer Abstraktion, einen orange gewandeten Mann auf den Knien. Dort, wo der Kopf ist, ist ein Sack drübergestülpt. Ins Riesenhafte gezogen ist dies Motiv, zwei auf zwei Meter, durch eine drübergelegte Gitterstruktur, die auch ein Ornament sein könnte – eine stark stilisierte Arabeske. Obama, käme er nach Waiblingen, würde zurückschrecken. Denn Guantanamo aufzulösen, diesen Schandfleck des prinzipiellen Rechtsstaats USA, das gelang ihm ja nicht.

Drei Meter hohe Installation für Waiblingen

So geht es in einem fort in dieser umfassenden Schau. Umfassend deshalb, weil auch nach Wissen der kommissarischen Galerieleiterin Barbara Martin wohl kaum das Werk von Christoph Niemann so komplett gezeigt wurde. Mit wichtigen Zyklen, Werkgruppen, Medien der Darstellung, dann auch mit extra Installationen für Waiblingen, die einen hohen Raum verlangen. Wie etwa eine Drehscheibe mit drei Meter Durchmesser, auf die wir nicht zu lange starren sollten. Es macht einen schwindlig. Niemann muss bei der Lektüre des düsteren Zukunftsromans „Circle“ von Dave Eggers so aufgewühlt gewesen sein, dermaßen aus der Spur, dass er etwas dazu machen musste. Bei „Circle“ hat ein Technologiekonzern uns alle so im Griff, dass wir im Hamsterrad einer Datenmaschine laufen. Bei Niemann wird daraus eine Spirale mit Elektroantrieb. Wer drin ist, der ist verloren. Und wieder zeigt sich: Niemann ist ein genialer Demagoge einer Gegenwelt, aus der noch Widerstand kommt. Da spielt er das trotzige Kind. Aber seine Mittel sind die eines schrecklichen Vereinfachers. Wir folgen ihm gerne.

Niemann füllt die Leere

Jeder hat Angst vor der Leere. Vielleicht haben wir deshalb einen Horror davor, weil die Natur auch kein Vakuum kennt. Niemann füllt uns die Leere. Aber mit ganz viel Mut zur freien Fläche. Noch bevor sie die Galerie Stihl betreten, stoßen die Galerie-Besucher auf einen großen Pfeil. Es ist sein Abstraktometer. Die Skala geht von „zu realistisch“ bis „zu abstrakt“. Er will mit seinem Ansatz der Bildfindung genau in der Mitte sein. Das Abstraktometer zeigt, wie schwer es ist, das richtige Maß zu finden, sagt Barbara Martin.

Wer derzeit nach Waiblingen fährt, sieht an den Einfallstraßen die Werbung der Galerie zu Christoph Niemann. Man erblickt sie und bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Wir sehen eine Zahnbürste, auf die die Zahnpasta gestrichen ist. Beide umklammern sich. So als ob die Zahnbürste sagen will: „Ich halte dich ganz fest, bevor du in diese Hölle einfahren musst und zerrieben wirst im Zahngebirge. Komm, noch ein letztes Mal.“ In der Ausstellung geht der kleine Comic-Strip weiter. Es gerät abgründiger, schlundiger. Die ganze Wahrheit: Es ist Niemanns Arbeit für das Titelblatt der Zeitschrift XX, eine Jury hat ihn erwählt für 2001. Niemann macht aus XX den Begriff für nicht jugendfrei, also X-rated. Und zeigt Paste wie Bürste umschlungen im Liebesakt. Hernach haben sie sich aufgerichtet am Bettende. Eine Zigarette steckt in der Paste, eine zweite in der Bürste. Köstlich. Sagen wir so: Niemand kann so gut Gegenstände beseelen wie Christoph Niemann.

Der Massenverführer Donald Trump

Da ist aber auch das Gespür für Menschen, die in Gefahr geraten, an ihrer Größe zu zerplatzen. Wie die Amerikaner sagen: Bigger than life. Vom Subjekt wächst da jemand zum Anbetungsobjekt für seine Anhänger. Sehr früh muss Niemann erkannt haben, welch Massenverführer in Donald Trump steckt. Er hat ihn schon 2005 unter seinen Zeichenstift gebracht. Es erschien damals noch als völlig abstrus, dass so ein Mann der Präsident der USA werden kann. Aber Niemann zeigt ihn mit allen Insignien der Macht – auf die Visage projiziert die amerikanische Flagge.

Wer die anderen Arbeiten zum Themenblock Politik sieht, weiß, wo der Zeichner stehen könnte bei aller Beweglichkeit. Die Vernarrtheit in Waffen, das Leugnen des Klimawandels, der holzschnittartige Horror vor Terroranschlägen. Die Ausstellungsmacherin kann sagen: „Er hat dazu ganz eigene, neue Bildideen.“

Der Kreateur von Kreativität

Und lädt uns ein, sie mit uns zu erproben. Deshalb auch der Aufruf an die ganze Familie. An jeder vierten Station liegen Tablets. Niemann hat damit einen eigenen Streichelzoo aufgebaut. Wir müssen nur die Finger drüberbewegen, und es kommt sehr real etwas in Bewegung. Weil der Zeichner vorangeschritten ist, zugleich immer eine freie Fläche lässt. Die gilt es auszufüllen. Mit unserem Material. Der Kreateur von Kreativität.

Es muss ihm auch gefallen, dass Niemann, der Vater, aber auch Niemann, der Illustrator eines ABC für Kinder, eine Fortsetzung in Waiblingen finden wird. Die benachbarte Kunstschule setzt die Vorlagen um in „Kinderzimmerwelten“ oder „Fotogramme à la Niemann“. Aus Niemann soll ein Jedermann werden. Die Welt wäre ein besserer Ort. Es beginnt mit dem Lachen über sich selbst.