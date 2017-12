Waiblingen Stihl stärkt den Standort Waiblingen

Herr Kandziora, Sie arbeiten in einem Büro mit Glaswänden, unverputzten Betonwänden und nur lückenhaft abgedeckten Lüftungs- und Versorgungsschächten an der Decke. Wie wohl fühlen Sie sich hier?

Klingt nach Provisorium oder Baustelle, ist aber modernste Innenarchitektur. Ich fühle mich sehr wohl und habe hier ein gutes Raumgefühl. Das Büro ist transparent, es ermöglicht schnelle Kommunikation. Ich sehe meinen Vorstandskollegen Michael Prochaska, und wir können uns spontan abstimmen. Ich sehe ja, ob er gerade frei ist.

Das heißt, Sie bleiben hier im neuen Entwicklungszentrum und ziehen nicht nach der Sanierung des Stihl-Hochhauses zurück in die Badstraße?

(Lacht) Auf jeden Fall bleiben wir für ein paar Jahre hier.

Vor einem Jahr haben Sie angekündigt, Stihl werde in Waiblingen 54 Millionen Euro für eine neue Markenwelt und die Sanierung des Hochhauses an der Badstraße ausgeben. Jetzt ist plötzlich von 100 Millionen Euro die Rede. Was ist passiert?

Wir stocken das Investitionsprogramm auf mehr als 100 Millionen Euro auf. Wir haben einen enormen Zuwachs an Mitarbeitern. Deshalb reichen unsere Büroarbeitsplätze nicht mehr aus. So können wir unser Ziel, während der Bauzeit mit allen Mitarbeitern aus dem Hochhaus nach Neustadt umzuziehen, nicht mehr umsetzen. Denn die vorgesehenen Flächen im neuen Entwicklungszentrum sind bereits belegt. Neben meinem Vorstandskollegen Michael Prochaska und mir sind lediglich sieben Mitarbeiter umgezogen. Die anderen 182 Personen arbeiten vorerst weiter in der Badstraße, weil wir derzeit nicht genügend Ersatzflächen haben.

Wir haben deshalb beschlossen, das Bauprogramm zu erweitern. Stihl wird an der Badstraße direkt neben dem alten Hochhaus ein weiteres Bürogebäude bauen sowie eine neue Kantine. In der Übergangszeit werden wir Flächen von mehr als 10 000 Quadratmetern in Fellbach und in Waiblingen anmieten. Zusätzlich werden wir in Neustadt den Kopfbau des Produktionslagers um zwei Geschosse aufstocken, um weitere Büroflächen für 250 Menschen zu schaffen.

Es bleibt beim Bau der neuen Markenwelt, die die Geschichte von Stihl präsentiert, die Innovationsfähigkeit, das Produktprogramm und die Emotionen, etwa bei Stihl Timbersports mit unseren Sportholzfällern. Es bleibt auch bei der Komplettsanierung des Hochhauses.

Die Baumaßnahmen sollten ursprünglich 2018 beginnen und zwei Jahre dauern. Wie sieht der neue Zeitplan aus?

Aufgrund der umfangreichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen müssen rund 350 Mitarbeiter aus Werk 1 vorübergehend umziehen. Die Umzugskisten sollen im Sommer 2018 gepackt werden. Die Fertigstellung dieses komplexen, jetzt noch größeren Bauvorhabens ist selbst für 2021 noch nicht gesichert.

Sie stellen immer mehr Mitarbeiter für die Akku-Produkte ein. Werden Sie von der Entwicklung überrollt?

Nein, dann wären wir ja platt. (Lacht) Unsere Akku-Strategie geht jetzt lediglich voll auf. In diesem Jahr gehen die Stückzahlen durch die Decke.

Warum gibt es jetzt diesen Erfolg?

Die strategischen Weichen haben wir bereits 2006 gestellt. Denn damals war absehbar, dass es leistungsfähigere Akkus für Arbeitsgeräte geben würde. Im Markt sind wir seit 2009 mit unseren Akku-Produkten. Die Zahl der verkauften Geräte war aber niedrig. Ein Grund dafür waren die hohen Preise: Ein Akku-Produkt kostete damals den dreifachen Preis eines vergleichbaren Benzinproduktes. Jetzt haben wir eine zusätzlich Kompaktlinie mit Wechselakku und eine Linie mit eingebautem Akku zu ganz anderen Preisen mit 249 Euro oder 129 Euro. Damit sprechen wir neue Zielgruppen an und die Akku-Geräte werden attraktiver für Hobbygärtner. Diese neuen Geräte sind trotzdem voll ausreichend für mittlere und kleine Gärten. Mit der Heckenschere für 129 Euro kann man mit einer Akkuladung 80 Quadratmeter Hecke schneiden.

Wir sprechen mit unseren Akku-Geräten weiter auch die Profis an. Denn da kommen wir her. Wir definieren uns über die Profis in der Holzwirtschaft. Wir haben eine ganze Spannbreite von Profi-Akkugeräten entwickelt, die bis zu 2000 Euro kosten. In diesem Bereich wollen wir Wettbewerbern keinen Angriffspunkt bieten.

Eine Million Akku-Geräte wollten Sie in diesem Jahr verkaufen.

Wir haben mehr Geräte verkauft.

Wie viel?

Mehr. (Lacht) Wir liegen deutlich über diesem Ziel.

Wie entwickeln sich die Benzin-Geräte?

Stihl wird in diesem Jahr einen Umsatz von rund 3,8 Milliarden Euro erreichen. Das sind 350 Millionen Euro Umsatz mehr als noch vor einem Jahr. Erfreulich ist, dass wir auch mehr Benzin-Geräte verkaufen. Wir liegen in diesem Bereich deutlich über unserem Standardziel von fünf Prozent Wachstum. Das bedeutet: Wir wachsen sowohl bei Akku-Geräten als auch bei den Benzinern. Das liegt vor allem an der sehr erfolgreichen Marktbearbeitung. Es hilft aber auch, dass sich einige Großflächen vom aufwendigeren Benzingeschäft zugunsten der Akkuprodukte verabschieden und kleinere Wettbewerber aufgeben, da sie die enormen Entwicklungsaufwendungen für die immer schärfer werdenden Abgasgesetze nicht mehr finanzieren können. Der servicegebende Fachhandel von Stihl übernimmt gerne dieses Zusatzgeschäft.