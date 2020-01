Waiblingen Stihl stellt seinen Kalender ein

Waiblingen.

Ab dem Jahr 2021 wird es keinen Stihl-Kalender mehr geben. Das hat das Unternehmen jetzt bestätigt. Ein Auslöser für diese Entscheidung war eine Diskussion in Schweden über den Kalender. So hatte die schwedische Forstagentur im Dezember bekanntgegeben, „dass keine Geräte von Stihl mehr beschafft werden, solange weiterhin Kalender mit wenig bekleideten Frauen veröffentlicht werden“, berichtet der Europäische Wirtschaftsdienst. Dabei war es unerheblich, dass der Kalender von Stihl seit zwölf Jahren in Schweden nicht mehr an Kunden verteilt wurde.