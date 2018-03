Waiblingen Stihl zahlt Erfolgsprämien: 60 Prozent des Gehalts

Waiblingen.

Stihl hat am Freitag (23.3.) in einer Pressmitteilung angekündigt, die Mitarbeiter wieder am Unternehmensergebnis zu beteiligen. Daher werde den Beschäftigten in diesem Jahr eine freiwillige Erfolgsprämie in Höhe von 60 Prozent eines Monatsgehalts gezahlt. Der Mindestbetrag, der ausgezahlt wird, beträgt 2075 Euro.