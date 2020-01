Waiblingen Stirbt die schwäbische Küche aus?

Jedenfalls steht das Restaurant seit zwei Jahren leer und wird erst nach langwieriger Sanierung wieder eröffnet, aber gewiss nicht vor 2021. Immerhin gibt’s dafür Interessenten. In Korb hört nach 40 Jahren der Pächter des „Rebblick“ auf. Vom Hotel-Restaurant Lamm in Hegnach bleibt nur das Hotel und das Bistro „Herzstück“. Viel beweint wurde auch das Ende der regionalen Küche in der „Eintracht“ in der Altstadt. Überhaupt werden nach jeder Schließung die Klagen lauter über das Wegsterben schwäbischer Restaurants, ja, die Frage drängt sich auf: Warum tun sie sich so schwer, wo doch scheinbar so viele potenzielle Gäste danach verlangen?

Einen echten Rostbraten gibt es nicht für 14 Euro

Genug lamentiert. Es gibt sie ja noch, die gute schwäbische Küche. In Hebsack das „Lamm“, in Manolzweiler den „Hirsch“. Beispiele in Waiblingen sind die „Remsstuben“ im Bürgerzentrum und die „Brunnenstuben“ bei der Beinsteiner Halle. Deren Wirt Thorsten Beyer teilt mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Dr. Marc Funk eine Abneigung – die gegen das Wort „gutbürgerlich“. Was soll das sein? „Damit meinen die Leute, dass der Rostbraten schmeckt wie bei Oma und nur 14 Euro kostet.“