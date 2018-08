Waiblingen/Backnang.

Wegen einer Fahrbahnstörung kommt es auf der S-Bahn-Linie 3 zu einzelnen Fahrtausfällen. Laut VVS verkehrt die Linie S3 am Mittwoch (29.08.) bis Betriebsschluss nur im 30-Minuten-Takt. Auf dem Streckenabschnitt von Neustadt-Hohenacker nach Winnenden besteht aktuell eine Geschwindigkeitsbegrenzung, weshalb es am Donnerstag, 30. August, zu Verspätungen kommen kann, wie der VVS weiter mitteilt. Die Störung sei voraussichtlich am Donnerstag, 30. August, um 9 Uhr behoben.