Waiblingen Strafen für Hetze im Netz

Waiblingen. So viel Hass erträgt ein Mensch nicht jeden Tag. Deshalb wechseln sich Prüfer in der Meldestelle gegen Hetze im Netz laufend ab. Vier Personen sortieren dort Hasskommentare. Viele fiese Kommentare bewegen sich zwar weit unter der Gürtellinie, fallen aber noch in die Kategorie „Meinungsfreiheit“. Für etwa ein Drittel der Hassbotschaften interessiert sich ein Staatsanwalt.