Waiblingen Streit im Klassenzimmer eskaliert - Nase gebrochen

Waiblingen.

Ein Streit im Klassenzimmer hat am Mittwoch in Waiblingen mit einem Nasenbruch und einem demolierten Auto geendet. Bereits während der Schulstunden kam es zu Provokationen zwischen einem 20-Jährigen und einem 18 Jahre alten Mitschüler. Nach dem Unterricht verpasste der 20-Jährige dem 18-Jährigen in der Steinbeisstraße einen Kopfstoß in das Gesicht, wodurch das Opfer auf die Motorhaube eines geparkten BMW stürzte. Anschließend warf sich der 20-Jährige ebenfalls auf die Motorhaube und versetzte seinem Opfer noch weitere Faustschläge in das Gesicht.