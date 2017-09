Waiblingen.

Nach einem Unfall auf der Westumfahrung in Waiblingen streiten sich die Kontrahenten darüber, wer schuld ist. Am Donnerstag (31.8.) kurz nach 16 Uhr stand auf der Westumfahrung an einer Ampel ein Mercedes neben einem Lkw. Der 24-jährige Autofahrer wollte nach rechts auf die Landesstraße einbiegen, während der Lkw-Fahrer auf der Geradeausspur die Landesstraße überqueren wollte. Nach dem Anfahren stießen beide seitlich zusammen. Wer der beiden einen Fahrfehler beging, ist derzeit unklar. Unfallzeugen mögen sich bitte deshalb bei der Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 melden.