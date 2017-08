Waiblingen/Stuttgart Abfallbilanz 2016: Mehr Einwohner, mehr Geld, mehr Müll

Dass mehr Menschen auch mehr Abfall wegwerfen, liegt auf der Hand. Die Einwohnerzahl im Rems-Murr-Kreis ist in den beiden vergangenen Jahren gestiegen. Stichwort: Flüchtlinge. Seit Herbst 2015 hat der Landkreis rund 5000 Geflüchtete aufgenommen. Die gute Konjunktur in der Region Stuttgart lockt aber darüber hinaus viele Menschen auf der Suche nach Jobs in die Region und sorgt für einen regen Zuzug – und damit höhere Abfallmengen.

Sperrmüllaufkommen im Rems-Murr-Kreis stark erhöht

Bei der Abfallbilanz 2016 sticht eine Zahl für den Rems-Murr-Kreis ins Auge: die drastische Steigerung beim Sperrmüll. Um satte 2000 Tonnen auf 9400 Tonnen hat sich im vergangenen Jahr das Sperrmüllaufkommen im Rems-Murr-Kreis erhöht. Dies erklärt, weshalb das Aufkommen beim Haus- und Sperrmüll stieg. Gerald Balthasar kann sich diese Steigerung nur so erklären: Die Bürger haben sich im vergangenen Jahr größere Anschaffungen geleistet und im Gegenzug viel altes Zeug auf den Müll geworfen. Dass viele Möbel auf dem Müll landen, zeigt der hohe Anteil an Holz im Sperrmüll, nämlich rund die Hälfte. An der Abfallbilanz des Landes, die am Montag in Stuttgart vorgestellt wurde, ärgert Balthasar ein wenig, dass dieses Holz aus den Sperrmüllsammlungen nicht als Wertstoff gezählt wird, obwohl es selbstverständlich verwertet wird.

Der Sperrmüll-Boom im Kreis: 22 Kilogramm pro Einwohner

Der Rems-Murr-Kreis steht mit seinem Sperrmüll-Boom auf verlorenem Posten. 2016 flogen im Kreis 22 statt 18 Kilogramm im Jahr zuvor auf den Müll. In den ebenfalls prosperierenden Nachbarkreisen sind die Sperrmüllmengen aber nicht in dem Ausmaß gestiegen wie im Rems-Murr-Kreis, sondern stagnierten oder gingen in der Landeshauptstadt sogar von 30 auf 25 Kilo je Stuttgarter zurück. Einzig im Landkreis Göppingen erhöhten sich ebenfalls die Pro-Kopf-Mengen, nämlich von 17 auf 23 Kilogramm.

Unterstelller: "Haus- und Sperrmüllaufkommen ist erneut gesunken"

Am Montag hat das Umweltministerium die Abfallbilanz 2016 vorgestellt. Minister Franz Untersteller: „Das Haus- und Sperrmüllaufkommen ist erneut gesunken - auf einen Rekordwert von 141 Kilogramm pro Kopf.“ Die Bilanz weist insgesamt 50 Millionen Tonnen an Abfällen aus, die im Land im Jahr 2016 zusammengekommen sind. Das sind drei Millionen Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Bei rund 38 Millionen Tonnen handelt es sich um Abfälle, die Industrie- und Gewerbebetriebe direkt entsorgt haben. Die weiteren knapp zwölf Millionen Tonnen sind Abfälle aus privaten Haushalten und der Bauwirtschaft sowie haushaltsähnliche Abfälle der Industrie, die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern in den Stadt- und Landkreisen überlassen wurden.

Das Aufkommen an Haus- und Sperrmüll einschließlich Geschäftsmüll aus öffentlicher Sammlung ist im Vergleich zum Vorjahr 2015 um rund 6000 Tonnen auf nun 1,53 Millionen Tonnen gesunken. Zu verdanken sei das dem Biomüll, der mit wenigen Ausnahmen inzwischen getrennt gesammelt und erfasst werde, also in der Summe der häuslichen Abfälle nicht mehr zu Buche schlägt, heißt es in einer Pressemitteilung zur Abfallbilanz. Dass das Gesamtaufkommen an häuslichen Abfällen, einschließlich getrennt erfasster Wertstoffe aus Haushalten sowie Abfällen aus der Biotonne, sich dagegen um 1,6 Prozent auf 3,87 Millionen Tonnen erhöht habe, sei wegen der erneut gestiegenen Bevölkerungszahl im Land nicht anders zu erwarten gewesen, so Untersteller. „100 000 Einwohner mehr produzieren auch mehr Müll.“