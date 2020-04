Waiblingen/Stuttgart Corona-Krise: So hilft die Volksbank

Es gibt noch weitere Hilfen für die Wirtschaft. Zum Beispiel bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Hier übernimmt die KfW je nach Firmengröße 80 oder 90 Prozent des Kreditrisikos, aber die jeweilige Hausbank muss den Kreditantrag befürworten. Und an diesem Verfahren gibt es Kritik: Zu langsam und zu zögerlich seien die Banken. Deshalb hat auch die Bundesregierung reagiert und vergibt jetzt Schnellkredite bis zu 800 000 Euro mit 100 Prozent Haftung.

Die Volksbank Stuttgart hat bisher 200 KfW-Kredite mit einem Gesamtumfang von 100 Millionen Euro befürwortet. Sie hat aber auch 200 Anträge abgelehnt. Und das hat Gründe, erklärt Stefan Zeidler. Denn die KfW-Kredite sind an Bedingungen geknüpft. Beispielsweise muss der Kredit nach fünf Jahren wieder voll zurückgezahlt werden. Diese Hürde war aber für viele Firmen nicht zu schaffen. „Hätte man uns vorher gefragt, hätten wir auf diesen Webfehler hingewiesen. Das war nicht realistisch“, sagt der Bank-Chef. Inzwischen hat die Politik auch hier schnell reagiert. Die KfW vergibt die Unternehmenskredite inzwischen auf zehn Jahre, davon sind zwei Jahre tilgungsfrei.

Es gibt eine zweite Hürde bei der KfW. Die Volksbank muss bestätigen, dass die Firma zum 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten war. Auch deshalb fallen Antragssteller durch das Raster. „Die Vorgaben sind starr“, sagt Stefan Zeidler. „Da können wir nicht die Augen zudrücken.“

„Unsere Kunden reagieren sehr besonnen auf die Krise“

In den nächsten Wochen wird es vermutlich noch eine vierte Welle bei der Volksbank Stuttgart geben. Und das könnten die größeren Unternehmen sein. Denn die halten sich noch zurück und beobachten die Krisenlage.

Wie lange dauert die Corona-Krise, wie lange halten die Rücklagen, ist Staatshilfe sinnvoll oder reicht eine Umschuldung bei der Volksbank? Viele Unternehmen in der Region wägen momentan alle diese Faktoren ab. „Unsere Kunden reagieren sehr besonnen auf die Krise“, lobt Stefan Zeidler. Er mahnt aber auch weiterhin Realismus an. „Denn wenn die Corona-Krise vorbei ist, sind wir wieder dort, wo wir im Februar gestanden haben - nämlich am Beginn einer Rezession.“

Eines ärgert Stefan Zeidler. Die Bankenaufsicht erwartet, dass die Geldinstitute vorerst keine Dividenden ausschütten. Dabei geht es der Volksbank gut, sie braucht keine staatlichen Hilfen. „Wir haben immer alles selbst in die Hand genommen“, sagt der Bank-Chef. „Die Aufsicht rüttelt jetzt an den Grundfesten unserer Genossenschaft. Das ist eine sehr starke Einmischung in private Rechte.“