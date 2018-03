Waiblingen/Stuttgart Daimler sucht 20.000 Ferienjobber

Die meisten Schüler und Studenten werden in den Sommermonaten von Mai bis September in den Daimlerwerken tätig sein. „Viele junge Menschen nutzen die Gelegenheit und erhalten vielseitige Einblicke ins Unternehmen und knüpfen erste berufliche Kontakte. Wir freuen uns darüber, dass uns die Ferienjobber zur Seite stehen und so unserer Belegschaft ermöglichen aufzutanken und ihren Urlaub zu genießen“, so Michael Brecht, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Daimler AG.



In diesem Jahr werden Ferienbeschäftigte für die Mercedes-Benz Werke Berlin, Bremen, Gaggenau, Hamburg, Kassel, Ludwigsfelde, Mannheim, Neu-Ulm, Rastatt, Sindelfingen, Untertürkheim und Wörth sowie das Global Logistic Center in Germersheim gesucht. Um die hohe Pkw-Nachfrage zu bedienen, werden auch in diesem Jahr wieder die meisten Ferienbeschäftigten in den Pkw-Werken eingesetzt, vor allem in den Werken Bremen, Untertürkheim und Sindelfingen. In den Nutzfahrzeug-Werken ist der Großteil im Werk Wörth und Gaggenau im Einsatz.



Ferienjobs bei Daimler sind gefragt, im vergangenen Jahr gingen rund 70.000 Bewerbungen ein. Für eine Beschäftigung müssen Schüler und Studierende mindestens 18 Jahre alt sein. Interessenten können die offenen Stellen auf der Homepage von Daimler einsehen und sich direkt bewerben.



