Waiblingen/Stuttgart Prozess um Millionenbetrug offenbart Abgründe des Glücksspiels

In der Glücksspielbranche betrügt offenbar jeder jeden

In der Glücksspielbranche ist keiner vor Betrug gefeit. Jeder betrügt offenbar jeden. Die Spieler haben ihre Tricks. Sie versuchen beispielsweise mit gefälschten Chips oder mittels sogenannter Krawatten, also eingeschweißten Geldscheinen am Faden, dem Casino Einzahlungen vorzugaukeln. Oder aber sie manipulieren den Geldautomaten direkt, um höhere Ausschüttungen zu erhalten. Hierbei haben aus seiner Sicht die Hersteller beziehungsweise deren Mitarbeiter ihre schmutzigen Finger im Spiel. In die Software der Automaten seien absichtlich Fehler programmiert – und die Kniffe, den Automaten zu knacken, werden unter der Hand an Spieler weiterverkauft.

Vorwürfe richtet der Angeklagte in diesem Zusammenhang an die Aufsichtsbehörde für die Zulassung von Geldautomaten, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Sie verschließe die Augen vor den eingebauten Manipulationsmöglichkeiten. Und auch an der Steuerfahndung ließ der Angeklagte kein gutes Haar. In seinem Fall stünde ein „Konstrukt an Fehleinschätzungen“ in der Anklageschrift.

Spannend waren die Einlassungen, wie die Betreiber von Spielcasinos den Fiskus übers Ohr hauen und die Abrechnungen frisieren. Er gab unumwunden zu, unter anderem vom Hauptangeklagten Laptops bekommen und weiterverkauft zu haben. Kurz vor seiner Verhaftung ließ er von einem eingeflogenen türkischen Programmierer für mehr als 25 000 Euro sogar eine neue Software entwickeln. Sie sollte sämtliche Versionen eines Geldspielautomaten erfassen, um auf dem Papier, auf den sogenannten „Streifen“, die Einnahmen nach unten korrigieren zu können. Eine Mitschuld am Steuerbetrug wies der Angeklagte freilich weit von sich. Damit habe er nichts mehr zu tun.

Die 20. Strafkammer des Landgerichts Stuttgart hat für den Prozess bis in den Januar 2020 hinein Termine angesetzt. Die Verhandlung wird am kommenden Montag fortgesetzt.