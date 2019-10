Waiblingen/Stuttgart Streit vor Gericht um Kehrwoche und Garage

„Ich hätte mir erhofft, dass wir ein bisschen mehr zueinanderfinden“, sagte Richterin Dr. Schorm-Bernschütz, Beisitzerin der 5. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart, am Mittwoch. In einer eineinhalb Stunden langen Verhandlung schaffte sie es nicht, Mieter und Vermieter einander näherzubringen. Doch sie erreichte, dass die Streithähne ihre Berufungen zurückzogen und sich Ende Oktober außergerichtlich zusammensetzen wollen, um eine Lösung zu finden. Die Berufungen hatten beide aufgrund eines Urteils des Amtsgerichts Waiblingen eingelegt, das über die konkrete Höhe eines Mahnbescheids entschied.

Seit vier Jahren nur Probleme

Die Parteien – der Generalbevollmächtigte der betagten Vermieterin eines Mehrfamilienhauses und ein Mieter – befinden sich inzwischen im sechsten Rechtsstreit. Vor fünf Jahren zog der Mieter mit seiner Frau und Tochter in die Hundert-Quadratmeter-Wohnung in Leutenbach ein. Im ersten Jahr, in dem sich die nun über 90-jährige Vermieterin noch um das Haus kümmerte, habe es keinerlei Probleme gegeben, sagte der Mieter. Die Streitereien hätten erst mit Übernahme des Generalbevollmächtigten begonnen.

Mieter kürzt Garagenmiete ohne schriftliche Begründung

Der Streit dreht sich unter anderem um die Kehrwoche. Die Vermieterin habe diese in ihrer Zeit im Haus selber übernommen. Mit zunehmenden Alter ging das nicht mehr, sie vergab die Reinigung des Hauses daraufhin an eine Firma. Die daraus entstehenden Kosten für die Mieter kalkulierten die Vermieter bereits in die Rechnung ein, obwohl den Mietern noch nicht mitgeteilt wurde, dass diese Kosten für sie entstehen. „Das geht nicht“, sagte Richterin Schorm-Bernschütz und stimmte damit dem Mieter zu.